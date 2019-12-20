百年歷史的雲林縣北港鎮「集雅軒北管曲館」年久失修，地方擔憂重要傳統民俗就此失傳爭取經費維修，20日展開維修事宜並依古禮舉辦出火典禮，預計明年底完工，再現百年曲館風華。

集雅軒為北管支系，奉「西秦王爺」唐明皇為祖師爺，清咸豐3年由笨港蔡及、陳貞、吳石等數人正式開館，不過曲館已有百年歷史，柱子、天花板均遭白蟻蛀蝕，經相關單位補助1000餘萬元維修，協助爭取經費的立委蘇治芬、雲林縣議員蔡岳儒等人20日到場共襄盛舉。

集雅軒副理事長吳登興表示，集雅軒是北港鎮現存最老的北管曲館，館內保存6件登錄一般古物，其他尚有500多件文物，理事長李春生則是無形文化資產保存者。

吳登興指出，集雅軒是多重文化資產的陣頭，曲館歷經清代、日據、民國，為清代福州杉木建造，門板雕刻彩繪、館內為斗拱穿式木造結構、編竹夾泥牆、清代手印原磚，處處展露歷史痕跡，也見證先賢眾志成館的用心。

(中時 )