現任世界棒壘球總會第一副會長、亞洲棒球總會會長彭誠浩，因長期積極推動台日棒球交流並促進友好關係，獲日本政府頒「旭日小綬章」，為台灣棒壇第一人。「世界全壘打王」王貞治也出席授勳儀式，彭誠浩非常感謝王貞治，提到兩人首次見面的情況仍歷歷在目，甚至忍不住潸然淚下。

日本政府針對「對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績內容」的社會名士贈予旭日章。在棒球運動上，迄今僅有兩位棒球運動人士獲頒此章，前一位獲得此項勳章的是美國職棒道奇傳奇總教頭Tommy Lasorda，彭誠浩則是第二位，也是首位以非運動員的身份推動棒球運動的受勳者，更是台灣棒壇第一人。

彭誠浩表示自1998年擔任中華棒協理事長起，就與日本棒壇合作、互動，也感謝日本棒球界不吝指教，協助台灣棒球在國際棒壇的發展與運作。且台灣與棒球的歷史起源於日本的引進，因此兩國棒球的關係可說是「悠久而緊密」。

亞洲棒球總會會長彭誠浩，提到與王貞治的初見面，忍不住激動落淚。（鄧心瑜攝）

彭誠浩回想第一次見到王貞治先生時，是38歲時擔任台北市棒委會主委，當時到遠赴日本宮崎縣找上時任日職巨人隊監督的王貞治，他僅遞一張名片，王貞治就特地清空一間記者室，讓兩人相談約20分鐘。

彭誠浩想起初次見面，深深感受到這名偉大選手的風範，他認為今日能得到這個獎項，是受到王貞治先生、日本棒球協會山本英一郎先生對他的影響，當時王貞治先生的舉動，讓他今日提起時仍忍不住感動落淚。

(中時 )