第15屆副總統候選人電視政見發表會

今晚副總統候選人電視政見發表會上，親民黨副總統候選人余湘第三輪發言時強調政見的重要性，並重申了親民黨的十大政見。

余湘呼籲候選人端出政見，因為這是選舉活動中的通關密碼，但多年來選舉政見發表會上工作人員往往比選民多，不過親民黨仍只想認真談政見，因此她唸出了親民黨十大政見，第一，對岸必須正視中華民國政府存在事實，兩岸對等對話，和平發展，大陸沒有實現民主前，維持現狀。第二，終結藍綠惡鬥，打破政黨壟斷，不分區立委當選門檻由5％降為3％，領取政黨補助款門檻3降到1.5％。第三，民法成年年齡下修到18歲。第四國民義務教育向下延伸三年，從小班開始，第五，保障勞工權益，維持一例一休的精神但調整為異業異法，找回和諧的勞資關係

第六，重新檢討軍公教年改。第七，設立新住民委員會，協助新住民融入台灣社會，協助他們就業。第八，設立銀髮族社會住宅，第九，支持台商建立海外聚落，扶持青創研發，推動簽署區域經濟協議。第十，推動自主安樂死立法。余湘強調，對抗兩大政黨操作的武器就是手中選票，藉此表達人民對兩大黨的憤怒和對多黨政治的渴望，她也表示我們不是敵人是同胞，激情曾讓我們的關係緊繃，但不容許任何事情撕裂我們。

親民黨副總統候選人余湘重申了親民黨的十大政見。

(中時 )