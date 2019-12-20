第15屆副總統候選人電視政見發表會

2020大選副總統政見發表會今晚登場，民進黨候選人賴清德主攻國民黨的兩岸政策，嗆國民黨候選人張善政從「暖男」變「憤青」，張善政回擊，看到卡神案、公投重回鳥籠，難道能不生氣嗎？他強調，韓陣營的兩岸政策明確拒絕一國兩制，但與民進黨的差異在於不願和對岸老大哥惡目相向。

談及兩岸議題，張善政說，對岸對台有敵意，民進黨是非常奮力抵抗對岸的政黨，相較之下，國民黨就默默接受對岸統一，但韓陣營的兩岸政策明確指出，拒絕一國兩制。

張善政列舉韓國瑜說過三句話，包含「一國兩制，over my dead body」、「願為台灣粉身碎骨」、「願拿起槍桿子保衛台灣」，國民黨和民進黨都會努力捍衛台灣，差別在於，國民黨不要每天與隔壁老大哥惡目相向，在保全主權與安全下，希望兩岸保持和緩關係。

賴清德質疑張善政從「暖男」變「憤青」，張善政嗆，看到楊蕙如網軍案、公投被沒收，難道能不生氣嗎？如今官逼民反，現在不可能造反，但要出來嗆政府，「若民進黨變成就事論事，努力執政的政黨，我跟賴清德保證，很快回歸暖男」。

(中時 )