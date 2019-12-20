美國眾議院19日以幾乎一面倒的票數，批准取代《北美自由貿易協定》（NAFTA）的《美墨加協定》（USMCA），讓前一天才遭眾院通過彈劾的總統川普扳回一城，參議院料將緊接於明年初批准。在當前美國政治分歧劇烈之際，兩黨為USMCA展現難得的跨黨派合作。

眾院以385票對41票的壓倒性結果，通過川普政府力推的《美墨加協定》，該協定獲193位民主黨議員、192位共和黨議員力挺支持。但仍有38位民主黨人、2位共和黨人及1位無黨派議員投下反對票。

《美墨加協定》贏得兩黨同聲支持，與18日晚間民主黨一面倒投票贊成彈劾川普，形成明顯的對比。

USMCA法案接下來將送交參議院表決，預料參院明年初會讓此案過關，然後由川普簽署立法。參院多數黨領袖麥康奈爾曾露口風，USMCA法案表決可能排在川普彈劾審判之後，參院擬於明年1月審理彈劾案。

USMCA將勞工和汽車生產相關規定拉高門檻，但美墨加3國仍能大致維持每年1.2兆美元的貿易流量。

將NAFTA現代化的USMCA，添加維護美國網路、數位服務及電商發展模式的措詞，1990年代初進行NAFTA談判時，這些新興產業尚未問世。

新協定亦取消部分對美國農產品所設的食品安全門檻，並破天荒在貿易協定中，納入禁止匯率操縱的字眼。

不過NAFTA修最大之處，是將汽卡車零組件在北美地區製造的比例，由原先的62.5％調高到75％，而且新規要求使用北美鋼鋁。此外40％至45％的汽車零件，須由時薪超過16美元的勞工生產製造，也就是美加地區勞工。

(工商 )