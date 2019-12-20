動力火車推出「搞什麼，動力！」系列影片屆滿兩周年，特地企劃赴台北內湖卓媽媽狗場擔任一日志工，愛拍照的尤秋興也用相機紀錄狗狗們，為了取角度不惜擺出怪異姿勢，一度拍到忘記正在拍攝影片，秋興看到現場一隻白色小夠，彷彿像他已過世的狗小孩，直說「好想帶一隻回家喔」。

愛狗如親生孩子般的尤秋興，為內湖卓媽媽狗場狗狗們洗被子。（華研提供）

「搞什麼，動力！」結合時下流行事物，曾推出拍貼機、闖鬼屋、橫渡日月潭、三公里路跑等15支影片，過去皆為工作人員提出意見「惡整兩人」，此次逢兩週年，由愛狗如親生孩子般的尤秋興，率先提出拍攝毛小孩主題，盼大眾關注流浪動物議題。

內湖卓媽媽狗場中有40隻老狗小狗等待餵食照顧，兩人在工作人員帶領下，先進行食物分食、餵食、洗曬棉被、清理環境等。看到這麼多狗在克難環境中，尤秋興感慨「我們才做一天都覺得不容易，這些人為了毛小孩盡心盡力，很佩服他們」。

顏志琳不排斥孩子養寵物，但要確定會持續照顧牠們。（華研提供）

被問及是否同意小孩養寵物？顏志琳說不排斥，但要確認自己是否真的可以持續用心的照顧牠們，「不是看小小的很可愛，等長大了就不要照顧，這樣的心態很不對。」動力火車將這一次的一日志工體驗的照片製作成2020年的年曆進行義賣，扣除印製成本後將全數購買飼料捐給卓媽媽狗場，邀請歌迷朋友發揮愛心幫助毛小孩，詳情請見動力火車官方臉書。

動力火車赴內湖卓媽媽狗場擔任一日志工。（華研提供）

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