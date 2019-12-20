今年7月，日本經濟產業省以「日韓互信關係明顯受損為由，加強對南韓三種高科技材料的出口管制，引發兩國關係緊張。不過日媒20日報導，日本政府對相關出口管制政策進行調整。南韓青瓦台對此表示審慎歡迎，但稱此舉不足以解決兩國之間的問題。

據報導，日本經濟產業省表示，將通過簡化最近受到限制的三種產品之一的相關程序，部分鬆綁對南韓的出口限制。關於塗覆在基板上的感光劑「光刻膠（抗蝕劑）」，調整在特定企業間交易的運用。該原料主要用於半導體生產。

此外，根據出口合約，相關材料需要單獨申請並獲得批准不變，但批准的期限從過去的半年延長到3年。報導指出，這是今年7月日本對韓實施半導體材料出口管制之後、首次進行重新評估。

日本放寬部分出口管制的時機，正值第8次中日韓會議即將舉行之際，日本首相安倍晉三及南韓總統文在寅將在24日順便進行雙邊會談。這是兩人去年9月以來的首次正式會談，議題可望包括二戰強徵勞工以及對韓出口管制等。

對此，南韓青瓦台表示，這次措施是由日本政府主動採取的，雖然也可以看作是一部分進展，但是作為對出口限制問題的根本解決方案，並不夠。

(中時 )