東莞一男子將18厘米長花露水瓶塞體內 原因讓人哭笑不得

日前大陸廣東省東莞市中西醫結合醫院的醫生接診了一個特殊病例，一名男子因腹痛求醫，經觸診與X光檢查發現，患者直腸內有一整個長18公分、最大直徑5公分的花露水玻璃瓶。經醫師進行急診手術取出後，患者坦稱，因為肛門奇癢才用花露水瓶撓癢，不慎滑入而卡在直腸。

《南方都市報》報導說，這個長18公分、最粗直徑5公分的玻璃瓶從肛門處，直挺挺地塞在直腸內，頂住下腹中部，拍攝X光片後讓圍觀者都很震驚。

東莞市中西醫結合醫院主任醫師林軍表示，患者的腹部可明顯觸及堅硬異物，在直腸距肛門約5cm處可觸及異物底部，當即建議患者進行急診手術將異物取出，整個手術過程亦很順利。

為什麼該男子會有這種奇異的舉動？報導說，醫生與患者溝通後瞭解到，患者自稱因肛門瘙癢，用花露水瓶撓癢，結果不慎將整個花露水瓶推入了直腸，異常難受，緊急到醫院就診。

林軍醫師提醒，肛門瘙癢症為肛腸科常見病症，多見於中年人。部分為全身性皮膚瘙癢病的局部症狀，則多見於老年人。嗜食辛辣食品也可引起肛門瘙癢，衛生習慣不良，不及時清洗肛門會陰，隔褲搔抓摩擦，可使瘙癢加劇。衣著化纖材質或質地粗糙、過於窄小的衣褲造成摩擦，都可能誘發肛門搔癢。

(中時電子報)