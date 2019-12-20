蔡育輝（左四）競選團隊批賴惠員發言想刷存在感。（蔡育輝競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫20日至後壁幫台南市立委第一選區候選人蔡育輝輔選，事後民進黨對手賴惠員發文諷朱輔選「絕口不提韓國瑜」。蔡育輝團隊則表示，活動中多次呼籲總統換人做做看，高喊韓國瑜當選，批對手趁機刷存在感。

賴惠員20日上午接受媒體堵訪時，感嘆「韓式病毒」蔓延國民黨，說國民黨立委候選人的造勢大會，既不見總統候選人，亦不見其副手前來站台，莫非是暗自認定選情搶救無效，雙雙主動人間蒸發了嗎？

蔡育輝指出，朱立倫20日到後壁是以韓國瑜全國競選總部主委身分替國民黨及韓國瑜來跟鄉親見面搏感情，並幫蔡育輝宣傳22日這個星期天競選總部成立活動，懇託鄉親支持總統候選人韓國瑜、立委候選人蔡育輝。

此外，韓國瑜在請假競選的第一天就來新營太子宮與蔡育輝合體造勢，上周張善政、馬英九更至下營及鹽水為蔡育輝站台，賴惠員想藉朱立倫發聲是在刷存在感嗎。

(中時 )