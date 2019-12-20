第15屆副總統候選人電視政見發表會

2020首場副總統電視政見發表會今晚登場，民進黨副總統候選人賴清德二輪政見會開頭就「酸」了一下被他稱為「難兄難弟」的國民黨副總統候選人張善政，從「暖男變憤青」，像把鎚子；面對中國大陸的打壓不批評，反到是批評自己的政府。

第一號發言的張善政，三不五時要「戳」一下賴清德，賴終於也忍不住「酸」了這位「難兄」，引來台下一陣笑聲。賴說，今天我們又三個人同樣站在民主的舞台上面，爭取為國人服務的機會。「其實我們彼此之間相同的地方，遠遠大於我們的差異，只不過是我們的溝通太少，彼此了解也太少太少了」。

賴清德在第二輪政見發表時提到，自己雖然和張善政是不同的政黨，不過在自己心中，對方其實是一個暖男。不過，不知道為什麼才剛和韓國瑜搭檔，就變得不一樣了，暖男變成是憤青，任何事情在他眼裡都變成釘子。

賴清德說，台灣就是我們共同美麗的家園，中華民國已經在台灣新生，台灣是一個主權獨立國家，名字叫中華民國，未來台灣的前途，就必須交由國家的主人共同決定；因此希望要有共識，「只要台灣贏，就沒有人輸」，反之如果台灣輸了、被併吞了，沒有任何一個政黨、沒有一個人贏。任何一個政黨、任何一個人都應該成就台灣的大局，這是最重要的事情。

他說，但是我們看到當前這個情況，中國併吞台灣的企圖一日比一日增加的時候，國民黨仍然沒有改變過去的策略，仍然沒有看清楚中國併吞台灣，要毀滅中華民國的企圖。他要提醒韓市長跟張院長，當習近平公開講，九二共識就是一個中國的原則，也就是中華人民共和國並沒有表述中華民國空間的時候，意思就是要併吞台灣，消滅中華民國，容不得任何一個人、任何一個政黨有一相情願的空間。

他強調，希望韓市長跟張院長以及國民黨，能夠揚棄傷害台灣主權、侵害台灣民主的一個中國原則、九二共識以及所謂的和平協議，應該要跟台灣人民站在一起，和民進黨合作，共同完成六項使命。

他說，第一項使命就是，捍衛國家主權，第二是維護台灣民主自由人權的生活方式，第三個是維護台灣人民決定自己國家前途的機會，第四個是攜手合作、發展經濟、建設國家、造福國人，第五是共同穩定兩岸的局勢，第六個是共同維持亞太區域的安全。

她表示，如果有任何的政黨或者是個人，仍然執迷不悟的話，要敬請國家的主人，能夠運用民主的力量，利用一次又一次的選舉，一張又一張的選票，把一個中國原則的雜念把它打掉，讓守護台灣主權，維護台灣民主的民意，淬煉成團結國家的意識，這樣台灣有辦法團結，台灣才有可能壯大。

(中時 )