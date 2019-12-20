眼見台銀前役慘遭裕隆痛宰27分之多，身為隊上老大哥的「喇叭」張博勝，當然要跳出來安撫與鼓勵年輕隊友，更在賽前進行心理建設，看來效果極佳，喇叭哥也在最後關頭挺身而出，讀秒階段4罰中3，幫助台銀89比83氣走璞園。

「昨晚我特別找了國維哥(台銀總教練陳國維)聊天，畢竟前役輸很難看，我們擔心年輕球員心態會受到影響，」貢獻13分的張博勝表示，「加上還有因為表現不好，或是始終沒被登錄，他們的情緒確實都受到影響，年輕球員不就這樣。」

不過台銀本季在陳國維帶領的全新教練團領軍下，喊出「TRUST(信任)」口號，如今似乎逐漸看出成效，張博勝說：「我只是告誡年輕隊友別想太多，一切就跟我們的信任口號一樣，要以團隊至上，大家一起幫助這支球隊努力贏球。」

只是本周面臨4連戰的台銀，讓麥特瓊斯、米歇爾兩名洋將大喊吃不消，20日貢獻26分的瓊斯表示，「我上次連4天比賽，應該是我高中吧，但今晚我替全隊感到驕傲，畢竟經歷昨晚的慘敗，大家今晚仍然展現很棒的鬥志與拚勁。」

至於拿下22分、19籃板的米歇爾呢？他的回答也跟瓊斯差不多，「上次我連4天比賽，應該是在10年前，當時我才16歲，就算如今碰上這麼嚴苛的賽程，我也只會想著打好每場比賽，然後專注準備下一場，其他的就不會多想了。」

(中時 )