印度國會上周通過《公民身份法》修正案，排斥穆斯林移民入籍，引爆全國示威抗議潮。莫迪政府因應之道是援引《刑事訴訟法典》（Code of Criminal Procedure）第144條，頒佈集會禁令，禁止民眾在首都新德里部份地區、德里（Delhi）、人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）與卡納塔克邦（Karnataka）地區集會。不過根據香港01新聞網報導，印度一些專家質疑，印度引用的是源自殖民時期的惡法，目的是扼殺憲法保障的言論與集會自由。

根據《刑事訴訟法典》第144條，禁止4人或4人以上在公眾地方集會，違者就是非法集會。而阻止執法人員驅散非法集會亦屬違法。再者，政府也可引用條例截斷通訊。法令最長可實施兩個月，邦政府有權延長法令最多至六個月。違反法令最高可被判監禁三年。不過大部份情況下，示威者被捕後數小時會獲釋。

也因為這個法令，印度當局下令兩大電信公司伏德風集團（Vodafone）與巴帝電信（Bharti Airtel）對首都新德里部份地區斷訊，讓民眾無法上網傳簡訊、收發郵件，當然也無法登入社群網站，簡直回到「石器時代」。

但政府的打壓並無法阻止示威潮。學界、娛樂圈人士紛紛加入學生為主的抗議活動，連帶也讓反公民法的抗議活動獲得更多關注。印度知名歷史學者古哈（Ramachandra Guha）在科技大城班加羅爾抗議遭到逮捕，古哈指出：「我是在非暴力抗議，但政府就是要阻止我們。」

莫迪2014年上台以來就不斷邊緣化該國2億人口的穆斯林，而公民法是他迄今最大規模的反穆斯林舉措，可能改變印度境內宗教和社會的結構，獨尊印度教至上的民族主義。

(中時 )