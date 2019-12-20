POP Radio台長林書煒今天生日，早上她一如往常到電台主持《POP最正點》，沒想到節目進行一半，竟有位外送員直闖現場，讓林書煒相當驚訝，一看才發現是老公蔡詩萍，不僅身穿全套雨衣、頭戴安全帽，完美喬裝成「外送員」，甜蜜送上鮮花和蛋糕，讓林書煒直呼開心、更讚蔡大哥這身裝扮非常帥氣。

蔡詩萍（右）喬裝成外送員直闖林書煒（左）節目現場，更送上生日蛋糕，讓林書煒又驚又喜。（POP Radio提供）

林書煒在《POP最正點》聽眾見證下許下生日願望，呼籲老公蔡詩萍（右）把家中打掃乾淨。（POP Radio提供）

提及生日願望，林書煒爆料蔡詩萍的個人物品堆滿家中各個角落，「把家裡弄得亂七八糟」，每次要求蔡詩萍整理總被他敷衍過去，笑說20年來最大願望就是「希望蔡大哥把家裡整理乾淨」。蔡詩萍急忙連說4次「I do」承諾會努力改善。

蔡詩萍（右）甜蜜送上鮮花及蛋糕為林書煒（左）慶生，POP Radio同仁也獻上大卡片感謝書煒台長平時的照顧。（POP Radio提供）

POP Radio台長林書煒20日開心慶祝生日。（POP Radio提供）

回憶當年媽媽懷上她是意外「我跟姐姐是同一年出生，姐姐1月、我12月」，等於媽媽坐完月子馬上懷第2胎。不過去年父親因病離世，母親失智多年，林書煒忍不住淚崩，透露「人生很大的遺憾是跟父母的緣分太淺薄」。她表示，過去媽媽健康時蒐集了很多她當記者、主播時的剪報，「我常常翻閱這些剪報，就知道我媽媽有多麼愛我！」林書煒也呼籲大家，珍惜和家人相處的每個日常，有時一點貼心的舉動就能讓所愛的人感受到溫暖，要不吝惜付出、多多表達愛與感謝。

(中時 )