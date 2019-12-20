「韓系花美男」陳璽安今（20日）出席「Betty Hsu—Jewelry・Care・Spa」開幕記者會，擔任美妝護膚品牌沙龍一日店長，向頂級保養直播天后Betty Hsu請教保養之道。 他外表吸引不少女性粉，還被封「行走的荷爾蒙」，現場有人以韓國流行封號形容他為「禁慾系男神」，他得知所指的意思，害羞一笑。

他近期在《女人我最大》節目上學習不少美妝知識，還被主持人藍心湄誇：「小鮮肉，給大家提提神。」有次主題談內衣，他害羞到搭不上話，讓全場爆笑。陳璽安今說，當時完全無法接話，但很感謝主持人藍心湄找話題給他。他以前會陪媽媽、女友買內衣，但不會參與討論，「我抱持學習心態，像是內衣功能有集中、調整副乳，或是鋼圈有無差異，邊聽邊學。」

他雖然對內衣沒研究，但私下會買特別「造型內褲」，「我去夜市看到有趣內褲會買來穿，有買過聖旨到、麻將發還有卡通圖案，像是海賊王等，在家穿很舒服。他和女友談遠距離戀愛，日前透露感情卡關，今低調表示：「感情先不聊。」只說感情關係還在。他正在為下一部戲做準備，預計農曆年後開拍，耶誕節和跨年將為角色練舞做功課，沒特別約朋友一起過。

陳璽安表示，接觸拍攝工作之後才開始使用化妝品，沒工作時，出門頂多擦CC霜防曬，也沒化妝習慣，更不愛臉上有太多色彩，笑說有次搽了有顏色護唇膏出門，整天覺得唇色太紅，一路上被人盯著看，實在不舒服，此後只用無色護唇膏、避色雙唇太乾。

陳璽安（右）出席活動。（豐宸秀極提供）

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