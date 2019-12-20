蔡英文總統前往八里龜馬山真慶宮參拜。(吳亮賢攝)

蔡英文至淡水出席「蔡英文，呂孫綾淡水大勝利聯合造勢晚會」。(吳亮賢攝)

蔡英文至淡水出席「蔡英文，呂孫綾淡水大勝利聯合造勢晚會」。(吳亮賢攝)

蔡英文總統今(20日)回防新北市輔選，雖下午有台南的公開行程，但晚上再度趕回，先至八里龜馬山真慶宮參拜，最後到淡水幫呂孫綾站台，並向現場民眾高喊，「不要選唱衰台灣的人，要選帶領台灣往前走的人。」

蔡英文前往真慶宮參拜時，立委候選人余天全程陪同，蔡致詞時也大讚他是民進黨老大哥，在民進黨有困難時，都是他挺身而出，「民進黨國會要過半，尤其這個天王級的，一定要讓他連任。」

最後一站，蔡英文至淡水出席「蔡英文，呂孫綾淡水大勝利聯合造勢晚會」，蔡英文先向台下滿滿的支持者稱許呂孫綾，雖然年輕，但在國防委員會頗有建樹，包括推動國艦國造、國機國造，在地方也力促淡江大橋開工，「四年創奇蹟，呂孫綾有成績，這真的不誇張。」

蔡英文也強調，自己三年多來讓台灣的經濟重回四小龍之首，更推動加薪、減稅、長照等福利政策，「全世界都說台灣是好地方，不知道有人為什麼要唱衰台灣，不要選唱衰台灣那個人，要選帶領台灣往前走的人。」

(中時 )