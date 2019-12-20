各監所代表徵文獲獎收容人接受頒獎表揚。（謝瓊雲攝）

矯正署首度舉辦全台各監所徵文比賽，並納入收容人家屬，一篇孫女描述祖父對長年服刑的父親溫柔慈愛包容，令人動容，獲評審一致好評。（謝瓊雲攝）

走出監所高牆，主動援助受刑人家庭，也給予犯錯者家庭的支持。內政部矯正署積極推行家庭支持方案，今年首度擴大辦理全台各監所收容人徵文比賽，且將其家屬納入，共有16名家屬獲獎，首獎作品「溫柔予你」，收容人女兒寫下祖孫間對父親犯法服刑間的感受，字裡行間充滿柔情，令評審動容。

徵文比賽由各監所收容人創作完成320件作品進入複賽，經複賽選出73件作品進入決賽，20日下午在彰化監獄頒獎，成年組首獎為嘉義監獄《木椅》、少年組首獎來自誠正中學彰化分校《逆爭上游》、家屬組首獎則是雲林監獄《溫柔予你》。

雲林監獄收容人之女，撰寫從小因父親服刑與祖父相依為命的往事，祖父嘴上總埋怨父親不長進、嚴厲告誡她「別學爸爸」，但言行舉止仍不經意流露對父親滿滿的慈愛，總不准他人說父親壞話、擔憂父親在監牢中的健康；才發現祖父的父愛有如太陽溫暖照亮黑暗角落、有如月亮溫柔陪伴度過黑夜，是父女倆最堅實的後盾，獲評審一致好評為很美的一篇散文。

彰監典獄長黃坤前表示，評審認為《溫柔予你》寫祖孫間對「父親」犯法一事的感受，同中有愛、異中有情，祖孫間情感宛如匯為河流，流入每人的心田裡；《木椅》這篇作品以榫頭及卯眼喻親人關係，尤其文中以祖父的木榫貫穿前後，讓家人的情感更有聚焦點，在眾多思親文章中，別具意義。

矯正署長黃俊棠表示，上任以來積極推行家庭支持及教化新方案，不僅有教化意義，更讓收容人與家屬間重新思考家庭關係重要，建立緊密的互動關係。除了辦理徵文比賽，也選擇主動走出監所，辦理援助收容人高關懷家庭的「及時雨」方案、幸運草育樂營、「與愛同行」家庭宗教日等。

黃俊棠說，矯正機關從過去只關懷收容人，進而擴及到其家人、子女，更進一步提供「在監時處遇、出監前準備、出監後銜接」之延續性方案，盼能讓收容人在家庭互動、生活及信仰上，得到更周延的協助。

(中時 )