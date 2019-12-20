今年以電影《切小金家的旅館》獲台北電影獎最佳男配角的大鶴（林鶴軒），日前接演客台連續劇《四分之3》，他飾演的角色是打鐵舖第三代。大鶴笑說，當初接演是被經紀人洗腦要走出舒適圈挑戰金鐘獎，他為詮釋勞動角色勤健身、第一句台詞NG 20次，讓他受挫不少。

進入劇組前一個月，大鶴開始為這個角色做功課，第一步當然是「練身體」，因為要演打鐵舖的傳人，他期望把身材練的更精實，「至少手臂要有東西，所以就多吃多健身，但因為只有一個月，我其實對成果不滿意，還好導演安慰我『外形只是輔助，生活感才是重點』」。

所以每次他拍攝有打鐵舖場景，就會趁空檔做幾個伏地挺身，也會提早到打鐵舖跟老師傅學打鐵的架勢，以免鏡頭上漏氣。《四分之3》整部戲大半在台中拍攝，雖然演員大多講客語，但他在劇中是「大埔腔」代表，他回想第一天拍攝，「原以為準備90分就夠了，結果第一天第一句台詞就NG 20次，那天之後我都準備到160分。」

「我覺得這部戲的特色，就是休息時間演員都不聊天，大家都在背台詞。」因為腔調和其他演員不同，客語老師希望他不要被影響，以至於他在劇組鬧自閉。當確定接演《四分之3》，得知台藝大同班同學侯彥西是男主角，「他從確定接演到開拍只有一週，壓力大到爆炸，那天定裝後我特別留下來等他，來一場兄弟談心互相加油打氣」。

壓力大時，他們倆也會幫對方分攤一些工作，像是幫對方拿東西或做動作，讓對方專心顧好台詞；若戲不重的話，就會依台藝大的班風，故意鬧對方讓他笑場，他笑說當他的戲份殺青，當場狂親所有在場工作人員，導演逃過一劫，候彥西就被對嘴親下去，兄弟倆感情很好。拍了二個月，他笑說到殺青前才覺得已經可以翻譯語意，反而有點捨不得角色，「殺青當天有點想哭，但我忍住了！覺得這個身份要離我而去，我又要跟一個角色告別了」。

《四分之3》描述主角和宇，因921地震造成身體的殘缺而從小自卑，加上母親（呂雪鳳）又極度保護，讓他離開家鄉證明自己。在父親意外過世後，他再次回到家鄉，從看什麼都不順眼到理解母親，並找到自己的歸屬。每個人的人生難免有些不完美，但這些不完美不該成為自己的絆腳石，面對它並讓它成為自己生命中的養份。《四分之3》將於每週一、週二晚間10：00於客家電視台首播，客家電視網站、YouTube、酷瞧、KKTV、LiTV、LINE TV、公視+同步播出。

(中時 )