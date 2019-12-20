第15屆副總統候選人電視政見發表會

2020首場副總統電視政見發表會今晚登場，民進黨副總統候選人賴清德副總統候選人賴清時表示，未來他如果有機會的話，一定會用他過去立法跟行政經驗，來輔助蔡英文總統推動國政。

此外，賴清德也說，他當然有聽過韓國瑜市長說反對一國兩制，若中國要消滅中華民國的話，要「Over My Dead Body」。但是韓要跟國人講，為什麼要進香港的中聯辦？會不會愛之，適足以害之？

賴清德說，他當然也知道，不管是韓市長或張院長或是中國國民黨的朋友，對中國大陸有難以割捨的情感，甚至會有一些人認為自己的原鄉在中國大陸，這些是文化認同，都應該獲得尊重。但是文化認同不可以跟國家認同混淆，美國跟英國的關係就是最好的例證。

談到蔡英文總統施政，賴說，今天如果不勇敢地面對年金的問題、勇敢來進行改革的話，那麼的下一代就必須要承擔年金破產的代價；今天如果不去推動轉型正義的話，台灣的民主就沒有辦法持續深化，台灣也無從團結；不推動經濟轉型的話，台灣怎麼會有未來？年輕人怎麼會有機會？如果我們不去推動綠能產業的話，那如何因應全球的氣候變遷，善盡地球村的責任呢？

他提到，在均衡台灣方面，最近蔡英文總統在高雄提出「大南方大發展」的計劃，就是要以群聚的產業園區為核心，同時用交通連結國際，用行銷來撐農業，並且用觀光帶動區域發展，相信這個「大南方大發展」計劃推動之後，一定有助於解決台灣南北的差距，以及能夠促成區域的平衡發展，也可以解決北漂的種種問題。

(中時 )