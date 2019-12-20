很多人常常咳嗽、打噴嚏或流鼻水，總以為是感冒，但頻率實在過高，就自認「老是反覆感冒」，事實上，你可能是「過敏」了。台灣氣喘衛教學會調查指出，全台過敏人數高達七成，甚至其中有六成不知道自己有過敏。

改掉12個壞習慣！不讓過敏更嚴重

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1.經常加班到半夜

壓力荷爾蒙會刺激免疫球蛋白E （Immunoglobulin E，IgE），壓力愈大，刺激生成愈多，一旦IgE在人體血液內的濃度偏高時，容易引起過度免疫反應，通常屬於第一型的過敏反應，像是氣喘、過 敏、異位性皮膚炎。

如果想擺脫過敏糾纏，改掉熬夜加班的壞習慣吧，早點去睡覺，研究早已發現，良好睡眠是過敏跟壓力的剋星。

2.疏於照顧室內、外的花草

植物盡量放在靠窗處，避免土壤過於潮濕滋生黴菌。 圖／pixabay

若是你有在辦公室或家中擺放盆栽，也要認真照顧，好比要常給植物洗澡，避免病蟲害發生，儘量放在靠窗處，保持適當水分，避免土壤因過於潮濕容易孳生黴菌，引發過敏。

「草本身也會開花，這些粉漂浮在空中，形成過敏原，」有些人去打高爾夫球容易打噴嚏，這是因為用力一揮桿，桿子打到草，草粉就飄浮在空氣中，本身有氣喘、偶爾也會去打高爾夫球的台北榮總胸腔部醫師江啟輝說，他習慣在運動前使用鼻噴劑，所以從沒出現打噴嚏或喘等過敏反應。

此外，陽台或庭院的落葉、朽木都容易孳生黴菌，如果不勤勞打掃清理，容易誘發過敏反應。

3.晚餐後愛乾杯喝酒

有過敏性鼻炎或最近又開始犯過敏時，最好少喝酒以及含酒精的飲料，美國南佛羅里達醫學院過敏免疫科教授李察洛基建議。 圖／pixabay

國外研究發現，酒精內的細菌、酵母菌容易製造組織胺，這是體內一種化學傳導物質，存在於肥大細胞、肺部等黏膜組織內，容易引起流鼻水、打噴嚏、鼻子發癢等過敏反應。

4.愛吃冰冷食物

經常胸悶咳嗽，冷空氣一進來就狂咳的人，建議還是少吃冰為妙。 圖／pixabay

很多過敏科醫師認為，平時使用藥物控制良好，即使有氣喘過敏的人也可以照常吃冰，享受生活樂趣。但如果沒有控制得宜，經常胸悶咳嗽，冷空氣一進來就狂咳的人，還是少吃冰為妙。

台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎曾在《康健》專欄指出，丹麥曾做過研究，給7位氣喘病人吃冰，90分鐘內，他們的支氣管收縮過度反應，有惡化現象。

5.床單沒有固定清洗

若身上的毛髮皮屑經常掉在床上，又沒習慣常清洗床組或拿枕頭棉被去曬太陽，整天打噴嚏、流鼻水也就不足為奇了。圖／pixabay

床單被單可說是孳生塵蟎的溫床，塵蟎是一種8隻腳的蛛形綱節肢動物，小到我們肉眼看不到，專靠吃人類或動物（貓、狗）脫落的皮屑或毛髮維生，國外研究發現，成年人一天脫落的皮屑可餵養超過100萬隻塵蟎。

「塵蟎的屍體、卵、糞便都是過敏原，」長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師葉國偉提醒。

再來，清洗被單或是衣服的水不夠熱也會造成過敏情形，超過攝氏60度的溫水才能殺死塵蟎，在國外，家中洗衣機可以設定溫度，方便用熱水洗衣服，但台灣民眾家裡的洗衣機通常沒有此裝備，有些媽媽費力把衣服被單丟在浴缸，煮一鍋熱水倒入，再拿吸水後變得濕又重的衣物扛去陽台曬，既容易燙燒也容易扭傷手、閃到腰。

葉國偉建議，用家中洗衣機洗完被單衣物後在太陽底下曝曬一段時間，或者用烘乾機烘20分鐘。

6.懶得清洗濾網

很懶得清理空調濾網或電風扇扇葉的人，當心吹到的冷氣或涼風會讓過敏更嚴重。江啟輝提醒，冷氣機濾網如果很髒，電風扇扇葉後面黑黑的粉塵、灰塵堆積，會隨著空氣飄散在屋內，進入呼吸道，容易打噴嚏，誘發過敏反應。

7.沒有規律使用或服用藥物

專治過敏氣喘的醫生們不約而同表示，吸入式類固醇噴劑是治療且控制氣喘最重要的藥物，偏偏患者不太規律使用，只要發現症狀沒了就以為已經好了，擅自停藥，原因不外乎是「一聽到類固醇就害怕」、「以為已經好了，家長就不讓孩子繼續使用」、「怕長期使用西藥，擔心傷肝腎」。

不過，即使願意每天使用藥物控制，有些人卻常常早上記得，到了晚上又不噴了，「大多數的民眾認為只要沒有症狀就不必使用藥物，」亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆表示這是普遍且長期的現象，一般來說，患者得早晚約吸1〜2口藥物，不能早上噴完之後，整天沒發作，晚上又偷懶了。

8.溫差大沒戴口罩

溫差大容易誘發鼻子過敏，有過敏性鼻炎的人明知自己最容易在早晨起床時或進出冷氣房時狂打噴嚏，如果又不願意在一起床時就趕緊戴上口罩保暖，只好繼續連打10幾個噴嚏、流鼻水，用衛生紙擤到鼻頭都脫皮，眼睛發癢……繼續受折騰。

9.隔天洗澡、穿鞋穿外衣進房門

有過敏體質的人如果晚上不洗澡就窩到床上睡覺，早上起床才洗，當心，這個壞習慣可能讓過敏更常找上門。

尤其是對枯草、花粉過敏的人，在外面一整天或下班回家後，粉塵會大量沾染在你的頭髮、身體、外套、鞋子，容易把過敏原全部帶回家，美國亞特蘭大過敏氣喘科醫師史坦利費門（Stanley Fineman）建議，進家門前先踩踩鞋或把鞋子放在門外，把外套掛在玄關處，還有，晚上也要洗頭，以減少身上的過敏原。

10.常在室內游泳池游泳

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持續待在含氯環境會傷害皮膚、眼睛以及呼吸道，一項發表在國際《兒科（Pediatrics）》期刊研究指出，分析青少年的過敏日誌發現，經常在含氯的室內游泳池游泳，過敏發作的機率是沒有在含氯環境下游泳者的3〜7倍。

建議在戶外游泳，「但要留意溫差不要太大，」鄭世隆叮嚀，下水前做好暖身，即使氣喘過敏的人也可以享受游泳帶來的樂趣。

11.老愛窩在床上吃東西

喜歡窩在臥室吃東西的人要留心了，這種壞習慣容易招來蟑螂，而偏偏「蟑螂是台灣夏天最常見的過敏原，」北醫風濕免疫過敏科主任張棋楨表示。

台中榮總教學研究部吳啟輝、李美芳曾發表研究論文指出，引起蟑螂過敏的蛋白質可能來自其唾液、排泄物、分泌物、脫落的表皮或者是蟑螂的屍體，漂浮在空氣的過敏原中，蟑螂是重要過敏原之一，能引發氣喘或皮膚疾病。

如果有蟑螂過敏的人，要更勤勞打掃居家，把垃圾綁緊、食物密封好，飯後立刻把碗盤洗起來，並且請家人配合只在飯廳用餐。

12.常抽菸或跟癮君子在一起

抽菸的壞處又添一樁，日本有項研究指稱，有鼻子過敏的青少年，超過八成都來自家中有重度抽菸的癮君子，長期吸二手菸所致。

如果你的配偶是癮君子，請他們學學歐巴馬吧，2011年他在紐約聯合國大會會議私下跟旁人聊天時，提到自己已經6年沒吸菸了，原因是：「我怕老婆。」

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

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(中時電子報)