「古裝最強新人」湯唯演出電視劇《大明風華》，詮釋明朝孝恭孫皇后傳奇一生，將從16歲演出到70多歲，開播後網路口碑爆表，WeTV點擊突破百萬，是今年繼肖戰、王一博主演的《陳情令》後，再一現象級爆款古裝劇。

其中，湯唯在《大明風華》男裝扮相受觀眾好評，網友形容她「又酷又冷峻與俏皮兼具，演技流轉在無辜的眼睛裡，每一個回眸都有不一樣的驚艷」。有趣的是，朱亞文演出卻反被網友說「娘」，讓他親上火線回覆：「我娘嗎？」引發網友熱議「朱亞文我娘嗎」話題詞還登上微博熱搜。

劇中，湯唯與朱亞文初相遇，雖朱亞文懷疑湯唯要毒殺他，但卻飄著一絲粉紅泡泡，尤其當湯唯扮男裝，卻又被朱亞文一眼看穿，「你這樣的女人我頭一次見。」讓網友認為在一來往互相對決的節奏中，兩人之間的CP感展露無遺。

湯唯受訪時曾表示，在拍《大明風華》過程中，因拍攝當地霧霾指數過高，不小心感染四次流感，一次還發高燒到39.9度，她直奔醫院時，醫生都嚇一大跳，當場直接住院病打抗生素治療。在有了家庭與小孩後，認為自己就是個普普通通的女人，想要好好照顧好自己的身體，踏實照顧好自己的工作，照顧好家人，「留得青山在，不怕沒柴燒」。

她也透露，學校從沒有老師教過我們怎麼去保重自己的「青山」，只教我們怎麼去投入角色、體驗角色，不顧一切地為角色犧牲和付出，要學會保重身體，這樣藝術之路才能走得長久。《大明風華》每晚十點WeTV獨播免費看。

(中時 )