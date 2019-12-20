捷航空正式啟航台北-峴港直飛航線，連接目前越南最門的海岸城-峴港，公司宣布即日起至12月22日，祭出百萬張0元起優惠機票。機票使用時間為今年12月23日至2020年7月31日。所有優惠機票適用於越捷航空經營之國內航線及國際航線。

越捷航空副總經理阮清山（Nguyen Thanh Son）指出，越捷航空致力提供台灣人高品質的旅遊體驗，峴港因擁有深厚文化而聞名世界，同時也被譽為越南最適合居住的城市，藉由越捷提供實惠的價格，讓旅客體驗越南風情，暢遊亞洲各地。

峴港為中越著名之海岸城市，不僅是越南當地熱門旅遊景點，更是各國旅客必去國家清單之一；同時峴港周圍也鄰近中越多個著名景點，如古城會安、順化皇城，及擁有眾多壯麗洞穴的廣平。

繼台北-峴港航線開通後，越捷將持續跨大飛行版圖，分別於本月20及21日開通峴港飛往新加坡及香港航線，提供每日往返班機。旅客們亦可利用越捷之便捷航空網路及優惠的票價，從峴港飛往至越南其他知名城市如河內、胡志明市、芽莊、海防及芹苴，或搭乘國際航線至亞洲各地，如首爾、東京、新加坡及泰國等。

目前越捷航空共營運9條航線往返台灣至越南，台北-河內/胡志明市/峴港航線、台中/高雄-胡志明市/河內航線、台南-胡志明市以及即將於2020年1月10日開航之台北-芹苴航線。促銷機票可透過越捷官網www.vietjetair.com等購買。

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