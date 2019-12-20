美國行動處理器龍頭高通(Qualcomm)12月初發表三款5G處理器，分別為旗艦手機晶片Snapdragon 865，以及Snapdragon 765、 Snapdragon 765G兩款5G系統單晶片（SoC），其中後面兩款給三星生產晶片，Snapdragon 865則是給台積電生產。為何三星全拿下訂單，外媒揭露，就是為了防止三星自研的5G處理器優勢超越高通。

據businesskorea報導，大多數Android手機都由高通提供處理器，除了是由華為海思、三星自研處理器(Exynos 980為三星首款5G SoC)，但最近有消息指出，三星明年最新旗艦5G旗艦機三星Galaxy S11+，將不採用三星下一代旗艦5G晶片Exynos 990，而是採用高通Snapdragon 865，原因就是三星認為該款處理器比自家研發的還好。

有一份報告指出，高通將Snapdragon 865交由台積電製造，顯然不是因為台積電的技術比三星好，而是不希望三星透過訂單了解高通的商業機密以及設計方式，然後再改良自家的Exynos系列處理器。

至於三星獲得Snapdragon 765、 Snapdragon 765G訂單，三星某種程度來說應該高興，由於近年來台積電強勢崛起，甚至在晶圓代工市場市占率狠狠甩開三星，藉此能繼續保持三星一定的產能來源。

今年11月初，三星宣布放棄自行研發CPU 核心計畫，已經向美國德州勞工委員會通知，將裁撤掉位於該州斯汀的CPU核心團隊成員，以及加州聖荷西部分員工，約有290名員工受到影響，並於12月底生效。

由此可見，高通並不用畏懼三星自研的處理器，但從蘋果與華為開始自行研發處理器，OPPO還在研發階段，若為了避免三星抄走技術，但又不失去業務來源，現階段高通這處理方式符合最大利益。

此外，蘋果A系列處理器在到A9階段，都仍由台積電、三星各半生產晶片供應，然而，台積電從A10處理器獨家拿下訂單後，直至A13處理器都是由台積電獨家供應，外界就推測，三星在半導體產業跨足多領域，各家廠商擔憂將訂單完全放給三星，恐影響自身競爭能力，這也是台積電近年一步步超越三星在晶圓代工市場市占率的原因之一。

(中時電子報)