監察委員今赴行政院巡查，針對陳文成命案、林義雄命案部分檔案因涉情報工作要延長30年解密，監察委員王美玉質疑延長解密時間原因，且根據國家機密保護法第11條規定，即便絕對機密，最遲應於30年內開放應用。對此，行政院長蘇貞昌表示，他和蔡總統都關心政治檔案全面解密問題，針對解密延長30年，他會具體了解後促成解密。

王美玉指出，轉型正義目的包括平反冤屈、回復名譽及財產權，依據已廢止的懲治判亂條例第8條、戡亂時期檢肅匪諜條例第12條、第14條規定與戡亂時期檢肅匪諜給獎辦法，匪諜與叛亂犯的財產應沒收，並分發獎金給檢舉與有功人員，就已經沒收的財產，因為現行促轉條例規定，促轉會已經撤銷沒收宣告，在法律上國家即產生財產歸還義務。

此外，蔡總統去年主持促轉會揭牌時說，我們必須承認，過去政府一直沒有做到系統性的真相調查，沒有釐清加害者的責任，也沒有為政治受難者，建立司法平反的機制。如今依據相關單位函覆監察院，指稱陳文成命案、林義雄家屬命案仍有部分檔案因涉情報工作要延長30年。

王美玉表示，從白色恐怖時期泰源事件當事人及其家屬因無法了解真相，還原事實，所造成傷痛是自由民主國家的恥辱，政府應參考先進國家及民主轉型國家經驗，呼籲行政院應促使所屬全面公開戒嚴時期相關檔案，非僅限於政府機關調閱，廣泛提供社會各界調查研究，歷史真相才能還原，台灣人民所受傷痕才能癒合。

(中時 )