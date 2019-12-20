伊朗總統魯哈尼20日下午抵達日本訪問，並與日本首相安倍晉三舉行首腦會談。據共同社報導，安倍表明為緩和中東緊張局勢開展外交努力的決心，並敦促伊朗發揮建設性作用。魯哈尼對美國川普政府退出伊核協議表示「強烈譴責」，要求包括日本在內的各國為維持核協議做出努力。這是繼2000年時任總統哈塔米訪日後，伊朗總統19年來再次訪日。

安倍希望就向中東派遣海上自衛隊一事謀求理解。日方有意在對立日益尖銳的美伊兩國間發揮橋樑作用，但在決定退出核協議並重啟制裁的美國政府，與作為對抗措施而分階段中止履行核協議的伊朗之間，存在巨大隔閡。

安倍在會談中表示：「強烈關切中東地區緊張局勢加劇。日本將為緩和緊張和趨向穩定儘可能發揮作用。」他還呼籲稱：「強烈期待伊朗完全履行核協議，為地區和平與穩定發揮建設性作用。」

關於向中東派遣海上自衛隊，安倍將指出由於日本8成以上的原油從中東進口，確保船舶航行安全對日本而言至關重要，日本向該地區派遣自衛隊旨在加強情報蒐集，是日方單獨採取的措施，有別於伊朗所警惕的由美國主導的「有意願國家聯盟」。

另據日本NHK電視台報導指出，伊朗因受到美國的制裁，國內經濟形勢日趨嚴峻，魯哈尼希望透過本次訪日密切與日本的經濟關係，從而打開伊朗國內的困難局面。此外，在伊核問題上，一直對伊朗給予理解的歐洲各國也加大了對伊朗的譴責力度。據分析，魯哈尼意在透過此行宣示與日本的友好關係，擺脫伊朗在國際社會的孤立狀態。

這是日、伊兩國首腦繼9月在紐約後再次舉行會談。安倍今年6月訪問伊朗，這是1979年伊朗革命以來，日本在職首相首次訪伊。除魯哈尼外，他還與伊朗精神領袖哈米尼舉行了會談。

(中時 )