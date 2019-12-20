愛奇藝台灣站近日公布2019「十大熱門陸劇」、「五大熱門台劇」、「十大熱門韓劇」、「五大熱門韓綜」、「五大熱門陸綜」、「五大熱門電影」等年度流量排行榜，瀏覽量統計自2018/12/1至2019/11/30。愛奇藝台灣站2019全年衝破17億流量，今年Google甫公布2019戲劇搜尋排行前5名就有3個作品在愛奇藝台灣站獨家播出。

其中古裝大劇《皓鑭傳》在1月上架後，短短28小時內衝破百萬流量，於愛奇藝台灣站累積近4000萬觀看數；甜寵劇《親愛的，熱愛的》更是讓「現男友」李現人氣爆棚，成為今年少女追劇人氣首推！韓劇則是女神們激烈廝殺，李知恩（IU）、朴敏英爭奪冠亞軍，最終由最美社長「張滿月」IU衝上全年最受歡迎韓劇第一。國民男神劉以豪則以《我們不能是朋友》的霸總形象穩居台劇榜首。

皓鑭傳。

有趣的是，從男女最熱門排行榜來看，2019年實屬眾女主當道之年，從《延禧攻略》爆紅的吳謹言再次以古裝宮廷劇《皓鑭傳》回歸，與聶遠合體引發追劇潮；戲劇女神林依晨主演的《小女花不棄》也榜上有名，以活潑又有智慧的「花不棄」一角皆受全年齡男女粉絲喜愛；今年必看電競甜寵劇《親愛的，熱愛的》女主角楊紫頗有旺夫運，「童顏夫婦」的好感情更是戲裡戲外皆圈粉無數！

至於陸劇排行榜，古裝題材霸榜6個名次，依舊最受台灣觀眾喜愛，尤其由聶遠、吳謹言、茅子俊主演的《皓鑭傳》，以及林依晨與張彬彬主演《小女花不棄》分別奪下2019陸劇冠、亞軍，更是男女老少都通吃！吳謹言從《延禧攻略》到《皓鑭傳》一路開外掛PK反派，更與聶遠攜手蟬聯第1名寶座，「零負評女神」林依晨與張彬彬合組「蓮花CP」備受喜愛，在日前Google公布的快速竄升關鍵字也搶下第4名，林依晨由去年的《老男孩》到今年《小女花不棄》，2年共創造近5400萬流量稱霸榜單，睽違5年回歸古裝劇的她再次大展流量女王威力。

《我們不能是朋友》劉以豪顛覆形象飾霸道褚總。八大提供

2019愛奇藝台灣站台劇排行榜，由劉以豪、郭雪芙主演的《我們不能是朋友》奪下冠軍，《我》劇打破傳統挑戰辛辣話題，播出時即開出千萬點閱好成績打破今年台劇紀錄，年末更以2000萬流量稱霸台劇榜單。劉以豪顛覆暖男形象詮釋霸道總裁圈粉無數，飾演小資女的郭雪芙劇中被劉以豪以各種臉紅心跳的告白與動作戲狂撩，成功引發觀眾共鳴討論。

奪下第二名的《你有念大學嗎？》禾浩辰以高富帥的霸道總裁形象與學霸安心亞，兩人劇中甜蜜撒糖成網友眼中最浪漫的「浩艾CP」。獲千萬流量佳績的安心亞得知消息後表示：「拍攝過程雖然累但很快樂，謝謝大家的支持」更笑說「是不是可以好好考慮來一部《你有念研究所嗎？》」安心亞也特別提到明年將有新作品《墜愛》(原名《月下-為愛墜落的祂》) 與粉絲相見，邀請大家一起怦然心動與月老談戀愛。

(中時 )