新北市中和區人口逾41萬、人口密集，其中南勢角約1.7平方公里，卻住了約6萬人，每平方公里人口密度約3.5萬人，僅有興南路、南山路2條聯外道路，常態性塞車讓民眾抱怨連連，立委江永昌爭取700萬元經費，促成市府提出「中和地區南勢角聯外道路整體規畫」，全面檢視交通狀況，設法解決問題。

江永昌指出，中和區地狹人稠，又有穿越性車流，加重道路負荷，先天體質需要改善，但又遇上許多重大工程施工進入交通黑暗期，如台64線、捷運環狀線、捷運萬大線第一期，使景平路、中正路、連城路重要幹道堵塞大打結，過去中和區許多路段更是新北市十大易肇事路段，迫切改善，方能給用路人安全方便的道路。

江永昌表示，上任立委第一次總質詢就提出中和交通問題，要求行政院介入協助，而南勢角地區因受限皆已開發住宅，沒有腹地可供使用，且四面環山，無法提出有效可行性方案，但經過3年多來持續與中央地方各單位研商討論，終於露出曙光。

台64線中和段早年規畫時，未考慮中和區車輛透過台64線快速往返其他地區，未設置足夠匝道，導致台64高架道路使用率低，進而造成平面道路壅塞，若增設匝道將引導平面車流上台64高架道路，連帶改善南勢角興南路車流之順暢，將大幅改善交通。

江永昌指出，要求行政院主導該案，中央與新北市政府共同提出可行性方案，為避免頭痛醫頭、腳痛醫腳，提出「中和地區南勢角聯外道路整體規畫」，且為減輕市府經費壓力，中央補助490萬、新北自籌210萬，盼藉此整合各交通系統，紓解車流，提出解決方案，提升中和路網的便利與安全性。

(中時 )