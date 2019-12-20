彰化夢想館邀請女力代表現身說法，分享她們在各自專業領域發光發熱的心路歷程。（謝瓊雲攝）

彰化夢想館20日晚間舉辦「歲末年歡-2019歡樂回娘家」成果展，許多在地民間婦女團體代表都前來共襄盛舉，社會處長王蘭馨也親率各科科長全程出席表達感謝與支持。（謝瓊雲攝）

彰化夢想館20日晚間舉辦「歲末年歡-2019歡樂回娘家」成果展，節目安排與亮點人物更勝往年，由彰化縣女性培力協會所培訓之劇團，帶來「性別平等之家務分工」戲碼，每次開班就秒殺額滿的「有氧ZUMBA」和「瑜珈提斯」班指導老師陳彥宏與李幸真，更帶領學員帶來熱力四射舞碼演出，炒熱現場氣氛。

「2019彰化夢想館亮點人物」邀請鹿港年輕女性創業家趙韻嵐、彰化育兒親子館社工兼饒舌歌手黃智筠、日前榮獲「2019TICC泰國國際烹飪盃─世界創意小吃專業組」冠軍的烘焙老師余姍青，三人現身說法，凸顯女性在不同的專業領域，都能自在地發光發熱；彰化縣政府社會處長王蘭心更率社會處各科科長暨全體同仁全程與會，表達感謝與支持。

彰化夢想館主任何旻杰表示，為凝聚夢想館與在地感情，每年年底邀請學員與講師們一起「回娘家」，在夢想館齊聚一堂，互述一年來的學習、成長、感動與認同，同時邀請重要貴賓出席見證，許多在地民間團體來共襄盛舉，在性平與婦權這條路上，我們都是彼此的夥伴，相互扶持、共創美好，展望2020未來無限可能。

社會處表示，2019年彰化夢想館由中華民國基督教女青年會協會承辦，截至11月底為止，活動方案累計服務1萬9100人次、來館人次累計有1萬879人次、網絡經營累計觸及有49萬3410人次；資源連結與運用部分，共有12個單位、309人次來館參訪，主動出擊更達38個單位。

何旻杰說，夢想館懷抱感恩的心，明年將持續辦理熱情且多元的活動與課程，包括：翻轉性別烘焙屋、大齡女子的生活姿態、性平家家遊、不同凡響影劇院、婦女健康促進暨講座、月來越愛你、全能社區婦助大師等等，館內藝文走廊也將持續展出主題展覽；歡迎所有新舊伙伴持續和夢想館攜手打造彰化人的夢想基地。詳情可關注彰化夢想館臉書粉絲頁或電洽04-7624922。

(中時 )