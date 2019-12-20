民進黨副總統候選人賴清德今日於電視政見發表會中表示，台灣必須要謹慎地看待香港所傳過來的訊息，香港的反送中事件，等於說明了一國兩制的失敗，會導向一國兩制的一個中國、九二共識，也完全不可行。

賴清德指出，今年元月二號，習近平提出習五點，公開宣稱所謂九二共識，只有一個中國原則，也就是只有中華人民共和國，並沒有國民黨所宣稱的，表述中華民國的空間。而且台灣只有一條路可以走，也就是一國兩制。

他認為，台灣必須要謹慎地看待香港所傳過來的訊息，香港的反送中事件，等於說明了一國兩制的失敗，會導向一國兩制的一個中國、九二共識，也完全不可行。

賴清德也表示，今年10月份，美國副總統彭斯先生公開稱讚：「擁抱民主的台灣，將提供給全中國人民一條更好的道路」，美國眾議員游賀（Ted Yoho）也特別肯定台灣這場總統大選等於是對中國進行一場公開的公民投票，國際社會都在看，他希望香港泛民主陣營贏得壓倒性的勝利，能夠在台灣再次發生。

賴清德指出，台灣未來應該要堅定的站在民主陣營，讓國際社會更能夠了解台灣的民主成就，也讓台灣成為世界的台灣。再來談和平，台灣人熱愛和平，希望兩岸穩定發展，也希望印太區域能夠和平，但是很遺憾的中國窮兵黷武，不僅武力威脅台灣，同時也挖我們的邦交國，對內更進行社會滲透，打壓台灣經濟發展，也更在東海、南海擴軍。

他表示，中國不僅是改變兩岸現狀，也是亞太區域和平的麻煩製造者，在這種關鍵時刻，國民黨並沒有以西藏、香港為鑑，仍然抱著一個中國原則、九二共識，以及希望用和平協議來解決問題，這些不僅不會成功，反而會犧牲台灣主權，也會侵害台灣民主。

賴清德認為，因為中國要的並不是表面和平，他要的是併吞台灣，消滅中華民國，在此狀況下，我們必須要團結守護，台灣面對中國這個惡鄰居，到底應該要如何因應，我曾經訪問以色列總理納坦雅胡，曾經跟我分享以色列的經驗，他說和平不是單靠一紙協議可以達到，和平也不是靠少數幾個人就可以達成，和平必須要靠國家的獨立自主，並且結盟合作。

他表示，看這三年來在蔡英文總統的領導之下，台灣不斷地在強化自我防衛能力，國艦製造、國艦國造、國機國造，我們也進行必要的軍事採購，蔡英文總統處理兩岸的態度就是，遇到打壓不屈服，遇到支持也不冒進，撐住臺灣的主權，穩住台灣的局勢得到國際社會肯定，現在的台灣已經是國際社會所公認在印太區域裡面，最穩定、最值得信任的民主夥伴，未來台灣還必須要善用印太戰略下，第一島鏈的關鍵位置，發揮關鍵的力量，阻止共產勢力的擴張，同時協助中國民主化，造福中國人民，求得兩岸永久的和平。

賴清德呼籲，蔡英文總統除了守護台灣的主權，寸土不讓，維護台灣的民主，絕不接受一國兩制之外，也致力於經濟發展、繁榮國家。台灣前三季的經濟成長率已經躍升亞洲四小龍之首，一整年也必然是居於領先的地位，今年民間投資實質成長力，也已經超過預期，已經達到六年來最好的情形，我們會持續跟美國等主要國家簽訂雙邊貿易協定，也會做好準備加入CPTPP等區域經濟組織，讓企業可以立足台灣，也可以佈局全球。

(工商 )