櫃買中心表示，冠亞生技（6758）已在今（20）日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

冠亞生技成立於民國90年6月間，董事長兼總經理為林延生，主要經營業務是脊椎相關固定器、手術器械、骨科相關之醫療器材等，送件時資本額為1億3,471萬元。

冠亞生技去（107）年業績，營收4億18萬元，稅前盈餘6,399萬元，稅後盈餘5,010萬元，每股稅後盈餘3.98元。

(工商 )