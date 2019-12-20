冠亞生技 申請登錄興櫃 21:502019/12/20 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，冠亞生技（6758）已在今（20）日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 冠亞生技成立於民國90年6月間，董事長兼總經理為林延生，主要經營業務是脊椎相關固定器、手術器械、骨科相關之醫療器材等，送件時資本額為1億3,471萬元。 冠亞生技去（107）年業績，營收4億18萬元，稅前盈餘6,399萬元，稅後盈餘5,010萬元，每股稅後盈餘3.98元。 (工商 ) #生技 #醫療 #稅後盈餘 #登錄 #器材 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北生技園區今動土 南港產業聚落添新亮點 14:192019/12/16 財經 玉晶光11月獲利告捷 出現倍增佳績 18:212019/12/16 財經 達亞18日登錄興櫃 今日下午法說會 10:502019/12/17 財經 達亞國際今日掛牌興櫃 09:192019/12/18 財經 元培生技製藥產業博士學程 獲教育部通過並成立 12:212019/12/18 生活 湧盛電機今日興櫃掛牌 10:302019/12/19 財經 《店頭市場》秀育、穩得申請上興櫃 13:242019/12/19 財經 廣達、台表科帶量上攻 交投熱絡 04:102019/12/20 證券．權證 威鋒電子今掛牌興櫃 前10月EPS達3.42元 11:122019/12/20 財經 台大雲院廣達簽署打造智慧遠距醫療啟動「安心雲林e院聯防」 18:552019/12/20 生活 財經熱門新聞 追高散戶全中招？ 外資「養套殺」台積電手法曝光 - 財經 都是344害的？台積電2天暴殺 散戶嚇尿 - 財經 台積電技術沒優勢？ 高通肥單給三星爆天大陰謀 - 財經 台積電7奈米爆了… 驚！死敵背後偷搶單？ - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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