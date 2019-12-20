唐美雲近期除了製作高僧傳各地飛，還為了舞台劇《月夜情愁》準備台中場的壓軸演出，每天工作滿滿，她不喊累。日前劇團為了《高僧傳-行基菩薩》的故事，特別前往日本奈良拍攝，五天行程遇到低溫大雨的天氣考驗，還有克服場地拍攝困難，就是為了忠實呈現高僧傳。

這次的日本拍攝之旅，也讓唐美雲受到當地台灣人的歡迎，許多台灣觀光客看到唐美雲還直接要求合照，令唐美雲印象深刻的是，合照中最搶眼的卻是當地的奈良鹿，她被誇是「動物磁鐵」，走到哪、奈良鹿就跟到哪，讓拍攝一度落後，唐美雲笑說大家看到奈良鹿就心軟，索性跟奈良鹿玩自拍。

第一次到日本奈良拍攝，唐美雲看到當地的好風景，直說已經計劃好等舞台劇《月夜情愁》在本週末台中歌劇院演出後，笑說要撥空再到日本奈良，要找撒嬌鹿自拍。坦言每個人看到她非常忙碌，都替她身體健康捏一把冷汗，她表示因為做自己喜歡的事，所以沒有多想，但因為工作忙碌反而讓更多人關心她，讓她說這是甜蜜的負荷。週末迎接舞台劇《月夜情愁》最終回，唐美雲呼籲喜歡看舞台劇跟歌仔戲觀眾朋友要趕快搶票，這部舞台劇打破前所未有的規格，許多豪華卡司陣容演出，情義相挺下完成演出。圖/民視

唐美雲歌仔戲團《月夜情愁》

演出時間12/21(六) 14:30、12/22(日) 14:30

地點 台中歌劇院

搶票連結► http://www.npac-ntt.org/to?pid=1687

《月夜情愁》。

(中時 )