黎巴嫩新總理狄亞布（Hassan Diab）今天接受德國之聲（Deutsche Welle）訪問時說，他將努力在6週內籌組政府，幫國家擺脫日益嚴重的經濟和政治危機。

在與伊朗同盟的真主黨（Hezbollah）和其盟友支持下，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）昨天任命學者、前教育部長狄亞布擔任新總理。

狄亞布說：「過去10年來，前幾任政府都花一年時間籌組，我尋求花4週或不超過6週的時間來籌組政府。」

這項任命案為美國和遜尼派阿拉伯波斯灣國家的盟友被排除在內閣人選名單外鋪路，同時凸顯黎巴嫩內的伊朗盟友影響力。分析師表示，此舉將讓取得西方金援複雜化。

黎巴嫩陷入1975到1990年內戰以來最嚴重的經濟危機，民眾因此對執政菁英表達抗議，舉行大規模示威活動，前總理哈里里（Saad al-Hariri）10月29日以請辭回應，黎巴嫩尋求籌組新政府。

狄亞布否認政府將聽命於真主黨。在教派政治體制下，總理必須由遜尼派出任，但是狄亞布未獲黎巴嫩遜尼派主要政治人物哈里里支持。

(中央社)