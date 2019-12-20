民進黨新北市第十一選區立委候選人張銘祐隨身攜帶妻子贈送的龍形印章項鍊。（葉書宏攝）

選舉進入倒數階段，各候選人無不把握時間爭取選民認同，為了保持最好戰力，不少候選人都會隨身攜帶幸運物、補品，讓自己保有最佳戰力。

民進黨新北市第十一選區候選人張銘祐隨身攜帶妻子贈送的龍形印章項鍊，他說，妻子選前特別準備送給他，還特地帶到新莊武聖廟祈求。龍是妻子的生肖也象徵權力，帶著項鍊跑行程，如同妻子就在身旁，也有勝選的意思。

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(中時 )