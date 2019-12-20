妻子愛心項鍊相伴 張銘祐跑行程更有勁 22:022019/12/20 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨新北市第十一選區立委候選人張銘祐隨身攜帶妻子贈送的龍形印章項鍊。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新北市第十一選區立委候選人張銘祐隨身攜帶妻子贈送的龍形印章項鍊。（葉書宏攝） 選舉進入倒數階段，各候選人無不把握時間爭取選民認同，為了保持最好戰力，不少候選人都會隨身攜帶幸運物、補品，讓自己保有最佳戰力。 民進黨新北市第十一選區候選人張銘祐隨身攜帶妻子贈送的龍形印章項鍊，他說，妻子選前特別準備送給他，還特地帶到新莊武聖廟祈求。龍是妻子的生肖也象徵權力，帶著項鍊跑行程，如同妻子就在身旁，也有勝選的意思。 ＃2020大選、＃立委、＃張銘祐、＃新北市、＃第十一選區、＃民進黨 (中時 ) #妻子 #候選人 #項鍊 #十一 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓嗆綠 人民才是政黨的爸爸 04:102019/12/16 政治要聞 大南方大心虛 04:102019/12/16 時論廣場 看看這五縣市...游淑慧砲轟：蔡必須代表民進黨道歉 14:092019/12/16 政治 反滲透法 割喉割到斷？ 04:102019/12/17 論壇廣場 只知政治操作 誰對不起台灣 04:102019/12/17 政治要聞 這個黨不配國會過半 04:102019/12/17 時論廣場 蓋牌無效！王世堅：韓的木馬屠城被一把火燒了 12:332019/12/18 政治 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 特偵組 民進黨由愛生恨 04:102019/12/20 時論廣場 郝龍斌批民進黨 散播仇中恐中 11:072019/12/20 政治 政治熱門新聞 高雄社區民調韓得票數嚇人 網驚：很接近事實！ - 政治 挺韓罷韓遊行前夕 高雄深綠票倉街頭民調出爐網：要哭了 - 政治 挺韓大遊行人少？潘恆旭驚爆超嚇人數字！ - 政治 高雄挺韓人數若是罷韓2倍 媒體人預言.. - 政治 韓國瑜親征21日遊行 1450氣到語無倫次 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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