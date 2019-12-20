（合庫銀行於20日在柬埔寨堆谷區舉辦堆谷支行開幕典禮及慶祝酒會，中為合作金庫銀行董事長雷仲達、左五為柬埔寨勛爵李坤泰、右六為曼哈頓國際公司董事長楊克誠、左四為崑洲集團總裁楊紹欣、右五為台灣商會會長王美蕙。圖／合庫銀行提供）

合庫銀行於20日在柬埔寨堆谷區舉辦堆谷支行開幕典禮及慶祝酒會，合庫銀行董事長雷仲達率總行高階主管主持開幕及慶祝儀式，這是合庫銀行進軍柬埔寨第7年設立的第8個營業據點。

雷仲達表示，合庫銀行長期響應政府新南向政策，並跟隨台商發展腳步，提供全方位金融服務，在東協國家布局策略中，以聚焦柬埔寨為經營核心，為展現在地化經營決心，將服務觸角從金邊市區延伸至北方暹粒市（吳哥窟）及西哈努克市等地區，服務範圍覆蓋柬國重要經濟發展地區。

雷仲達致詞時表示，合庫銀行對台灣金融政策及台柬兩地金融主管機關長期以來的支持與協助深表感謝，未來將持續專注東協國家的布局，期盼能持續在新南向政策發展中作出貢獻，力拓東南亞地區的金融市場商機。

柬埔寨擁有政經局勢相對穩定、人口結構年輕、出口銷往歐美地區免關稅及無外匯管制4大優勢，2019年經濟成長率預估可達7.1％，明年亦持續穩定成長。

在柬國當地營運的合庫銀行8個據點，當地企業及個人占總客群九成以上，是目前合庫銀行海外單位中最落實在地化經營的區域，同時也是經營消費金融業務最成功的區域。

合庫銀行亦發揮幸福企業精神，制訂多項員工信用貸款及房屋擔保貸款等辦法，以提高當地員工的向心力，並積極參與台灣希望之芽協會於當地舉辦的公益活動，以實際行動力融入柬國基層社會，深耕當地金融市場，持續支持在地企業成長茁壯，並與柬國經濟發展共創輝煌。

截至2019年11月底止，合庫銀行全體海外單位的盈餘較去年成長20％以上，其中，柬國分支行貢獻比重高達25％，成為海外獲利的重要來源。

此外，合庫銀行目前積極籌設寮國永珍分行，也即將開花結果，未來將連結柬埔寨、菲律賓及緬甸3國的據點，完整串聯中南半島金融服務網絡，朝亞洲區域銀行的目標邁入關鍵性一大步。

合庫銀行近5年內海外布局據點迅速擴增12個據點，至目前已有23處，橫跨歐、美、亞、澳四大洲，且持續增設中，合庫銀行秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」的策略方針，就近提供台商客戶金融服務，並藉由具備農漁業金融、合作金融及中小企業金融的專業經驗，支持在地企業成長。

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