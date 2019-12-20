為積極跟進數位金融浪潮，合作金庫銀行以營業部數位體驗服務區為示範點，提供「遠程視訊櫃台（VTM）即時開戶、發卡」服務，只要雙證件，即可使用VTM與視訊櫃員對話，並透過視訊櫃員的引導與協助，逐步完成確認身分、人像拍攝、資料輸入及密碼設置等開戶手續後，即可立即取得金融卡，大幅縮短傳統櫃檯開戶作業時間，同時藉由SOP化的作業流程降低作業風險、提升作業效率。

合庫銀表示，VTM至少可精簡30％的開戶時間，未來將評估延長VTM營運時間，讓開戶服務不用趕三點半。

為增加客戶使用體驗，合庫銀提供指靜脈無卡提款及台灣Pay行動提款（含QR Code掃碼提款及NFC感應提款）服務，初期在全台設置21台指靜脈自動櫃員機，自開辦以來，目前累計使用指靜脈提款的戶數成長約達31％。

另外，為滿足不同客群需求與提升使用ATM提款的便利性，合庫銀也推出「ATM無卡提款」服務，只要在合庫銀的行動網銀APP預約無卡提款，取得交易序號等資料，在有效時間內，即15分鐘內，至任何一台可提供跨行無卡提款服務的ATM輸入交易資訊，核驗無誤後即可提領現鈔。

合庫銀也應客戶的需求，同步提供「ATM無卡存款」服務，毋須攜帶金融卡，在有存款功能的ATM輸入行動電話號碼、存入帳號（限合庫銀活期性存款帳號）及簡訊交易驗證碼，就可以存入現金，提升民眾小額存款的便利性。

(工商 )