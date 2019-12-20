跨年至農曆年，光是信義新天地四個店即推出青春校服派對等大型活動近百場，而20日起開展的韓國商品展，除了83家道地韓國美食與時尚，今年更精選遊韓必做的五件事，吃明洞美食、穿韓服校服拍證件照與買美妝、囤零食等「一日韓妞計畫」，尤其是獨家來台第一間韓系照相館推出證件照拍照體驗，會員獨享600元，估計在信義區即將有新店試營帶動下，人潮將成長17％。

新光三越跨年慶活動，主要回饋200萬會員，搭配流行服飾5折起開跑的超值折扣檔期，此外，2020年元旦起整整一個月，新光三越更準備總價值超過100萬的12台PGO Ur1電動車大方送，壓軸大獎則是MINI Cooper Countryman。

新光三越也於APP上規劃50項超人氣精選商品推薦給會員，包括下殺42折的資生堂百優福袋組、73折的CLARINS抗老、77折KOSE等，而時下趨勢時尚單品亦推TAST Vita Fede Mini Titan粉透橘石頭手環、Brooks Brothers軍綠色卡長袖Logo休閒襯衫等，要讓會員用最優惠的價格買到時下最夯單品。

(工商 )