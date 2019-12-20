李旻蔚指控遭余天陣營人員阻擋進入會場。(李旻蔚提供／吳亮賢新北傳真)

李旻蔚父親李余典(左1)晚間陪同蔡英文參拜真慶宮，恰巧與余天(右4)同場，李余典竟遭廟方獨漏名字。(吳亮賢攝)

民眾黨新北市第三選區立法委員候選人李旻蔚今下午突發出新聞稿，指控遭余天陣營阻擋進入體育會表揚現場，父親民進黨籍市議員李余典晚上陪同蔡英文至八里真慶宮參拜，又與余天狹路相逢，廟方唱名貴賓時，更獨漏李余典的名字，引發外界聯想。

李旻蔚指出，今出席三重體育會表揚體操選手丁華恬的活動時，進入會場前被身穿余天背心的人阻擋，理由竟是「總統到場要安檢」，進入會場後，又被阻止站到舞台上，對此李旻蔚質疑，自己是體育會副理事長，並接獲體育會通知，為何余天陣營要阻礙？「是助理自己的行為，還是有高層授意？」

李旻蔚更怒控對手，單純的體育活動，硬要用選舉政治的黑手來對待其他候選人，「體育會是宣傳體育活動與表揚優秀體育人才的組織，不是給余天委員當作選舉活動的行程，更不需要派人在外阻礙其他人參加活動。」

對此余天競選辦公室回應，活動為余天競選總部主辦，不是體育會，丁華恬選手也是總部邀請來的，這個活動本來就不可能讓競爭對手來參加。

三重區體育會總幹事謝素姜則說，之前有接到電話，希望體育會贈匾鼓勵丁華恬，並邀請體育會成員出席，今天成員到場後，才得知主辦方是余天競總，而市議員李余典、李旻蔚剛好都是體育會成員，才會造成衝突。

不過晚間李余典至八里陪同蔡英文參拜真慶宮，又與余天在現場強碰，廟方人員向台下民眾介紹貴賓時，連「議員鄭宇恩的姑姑」的頭銜都報了出來，居然獨漏李余典的名字，讓他不禁面露苦笑，父女兩人接連在綠營場合遭漠視的狀況，也引發外界聯想。

(中時 )