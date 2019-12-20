耶誕節前夕，芬園文德國小師生20日在茶飲公司員工陪伴下，一起製作PIZZA、享用美味耶誕大餐，茶飲公司除全額贊助食材費用，還帶來環保瓶、萬用口袋包、水果茶飲品等，做為學生們的耶誕禮物，讓師生提前歡度耶誕佳節。
文德國小校長李政穎表示，親手做、食當地的食農教育，是學校近年一直在推動的，和一芳水果茶使用在地物產製作飲品概念相近；這次活動讓學生透過親手做pizza寓教於樂，進行在地食材交流，對孩子而言是很好的機會教育，還有實用又環保的生活用品、水果茶等禮物，別具意義。
墨力國際董事長柯梓凱表示，墨力國際近年推動公益計畫，身體力行帶領總公司員工走訪偏鄉小學送暖，平均每月探訪一所偏鄉小學，累計已走訪20所小學；最遠到過梨山國中小、苗栗新埔國小，可說是上山下海；除了回饋社會、善盡企業的社會責任，更希望守護偏鄉孩童，幫助他們縮短城鄉差距，擁有有多元豐富的學習機會。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。