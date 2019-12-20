墨力國際總公司員工來到彰化偏鄉小學文德國小，和學童一起DIY披薩，提前歡度耶誕佳節。（謝瓊雲攝）

耶誕節前夕，芬園文德國小師生20日在茶飲公司員工陪伴下，一起製作PIZZA、享用美味耶誕大餐，茶飲公司除全額贊助食材費用，還帶來環保瓶、萬用口袋包、水果茶飲品等，做為學生們的耶誕禮物，讓師生提前歡度耶誕佳節。

文德國小校長李政穎表示，親手做、食當地的食農教育，是學校近年一直在推動的，和一芳水果茶使用在地物產製作飲品概念相近；這次活動讓學生透過親手做pizza寓教於樂，進行在地食材交流，對孩子而言是很好的機會教育，還有實用又環保的生活用品、水果茶等禮物，別具意義。

墨力國際董事長柯梓凱表示，墨力國際近年推動公益計畫，身體力行帶領總公司員工走訪偏鄉小學送暖，平均每月探訪一所偏鄉小學，累計已走訪20所小學；最遠到過梨山國中小、苗栗新埔國小，可說是上山下海；除了回饋社會、善盡企業的社會責任，更希望守護偏鄉孩童，幫助他們縮短城鄉差距，擁有有多元豐富的學習機會。

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