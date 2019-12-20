香港上市的康師傅控股20日發佈公告稱，公司與股東頂新訂立協議，同意以2.03億美元的價格，向頂新收購5.26萬股康師傅飲品股份，占康師傅飲品已發行股本的約5％。

東方財富網報導，目前，康師傅飲品為康師傅控股的非全資附屬公司，康師傅控股直接持有25.4％股份，並透過控股子公司MKB持有52.5％的股份，頂新持有康師傅飲品22.1％股份。收購事項完成後，康師傅控股控制的康師傅飲品權益將由約77.9％增至約82.9％。

公告顯示，康師傅飲品截至2019年6月30日的綜合資產淨值約為人民幣（下同）140億元，2018年的稅前淨利潤為11.96億元。康師傅控股表示，收購事項將有助於公司進一步增加在康師傅飲品的權益，進一步發展飲品業務。

今年上半年，康師傅控股營收為304.95億元，年減1.62％；淨利潤為15.03億元，年增15.05％。康師傅飲品業務方面，上半年營收為183.67億元，年減4.08％，占集團總收益的60.23％。

康師傅表示，飲品事業仍處於產品結構調整過程中，已呈現恢復趨勢。康師傅持續推進資產活化及輕資產、優化產能佈局、適度增加新品類的資本支出、打造智慧製造系統。

(工商 )