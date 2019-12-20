針對副總統政見會張善政候選人今（20）日晚間聲稱「觀光產業蕭條」，交通部表示，雖然今年中共以緊縮觀光客來台干預我國觀光業正常發展，但國際觀光客來台人次在上周已突破1,111萬人，刷新去年全年1,107萬人的紀錄，國際觀光客來台人數再創新高，日本、韓國與新南向旅客占比亦持續增加，旅客來源更加多元，不至於過度依賴單一市場，以降低觀光產業受中共以政治手段不當干預產業發展的風險。

交通部表示，在觀光產業轉型期間，交通部提出「秋冬擴大國民旅遊」方案，並透過行政院集結跨部會的力量，協助觀光產業度過難關並加速轉型，交通部也陸續推出遊覽車減免燃料費一年、百億信貸保證、溫泉券、夜市券等補助措施，而觀光產業反應熱絡，各地業者紛紛加碼各式的優惠，大家一起拚觀光，至10月底統計已有200萬人次國旅人次，預計已經創造100億元產值。

交通部指出，長期而言，除了觀光人數增加之外，交通部也會提升觀光的質量，因此務實地提出觀光局的位階升格為觀光署、召開全國觀光產業政策發展會議凝聚共識，未來將投入更多的人力、資源來行銷台灣，促進觀光發展，並且開始擘劃台灣觀光政策白皮書2030，目標要讓國際旅客人數提升到2,000萬人次以上，並且有好的旅遊品質，觀光主流化整合跨部會的資源推行觀光業，共同實現觀光立國的目標。

(工商 )