英國政府周五宣布，金融行為監管局（FCA）局長貝利（Andrew Bailey）明年3月將接替卡尼（Mark Carney）成為英國央行（BOE）新總裁。

英鎊兌美元匯率周五盤中受此刺激而升值0.2％報1.304美元，站回1.3美元大關。

貝利一直是總裁大熱門，因為他曾在BOE擔任副總裁等多個重要職位，外界認為他最適合掌管BOE。

但他在BOE任職期間沒有直接參與過利率決議，因此外界目前不清楚其貨幣政策立場。

財政大臣賈維德（Sajid Javid）說，在英國即將脫離歐盟，為經濟前景揭開新一頁而面對更多機遇之際，貝利是領導BOE的適當人選。

堅持明年元月底脫歐的首相強生，其保守黨上周贏得國會改選後，稍為降低英國前景不明的程度。

但他誓言不讓脫歐後的過渡期延長至明年底之後，令外界擔心明年底前仍未能跟歐盟達成協定，英國在沒有緩和餘地下勢必硬脫歐。

專家認為英國按計畫明年元月底脫歐後，會成為BOE自2016年公投脫歐以來所要面對的重要挑戰。

由於脫歐的時機和能否跟歐盟達成貿易協議等，讓英國經濟前景不明的狀況正影響企業與消費者的信心，讓BOE在是否改變其貨幣政策方向時有諸多顧忌。

BOE一直強調若脫歐的不明朗因素緩和，與全球經濟穩定增長之下，其可能逐步升息至一定程度。

但部份BOE高層近期以消費者物價溫和上升，和英國經濟成長展望疲弱等為由，提出有降息的需要。

BOE在2018年8月升息1碼至0.75％後即按兵不動到現在。

之前外界對BOE的批評主要跟脫歐問題有關，像主張脫歐人士抨擊BOE對脫歐影響看法有偏頗，使其經濟預測太悲觀。

由於脫歐已成定局，外界認為貝利承受相關批評的壓力可望變小。

(工商 )