在美國民主黨主導的眾議院表決通過彈劾川普的兩個條款後， 川普不但沒有一副喪志的模樣，反而愈挫愈勇，高分貝對民主黨嗆聲，高喊「我要參院立刻審判」。儘管民調顯示，不到半數民眾認為川普應該被彈劾下台，但好萊塢一堆名人其實看不下去川普濫用職權施壓烏克蘭總統打壓政敵，紛紛表態支持彈劾。其中《蝙蝠俠》第五代貓女柔伊．克拉維茲（Zoe Kravitz）的做法讓人會心一笑。她在IG貼了一張裸照，嘴裡啃著一個桃子，照片下的文字敘述寫著「吃掉它，45」。

桃子紅了，川普怒了。（圖／Shutterstock）

英文彈劾是impeach，而貓女將這字一拆為二，變成in-peach，然後作勢要把它吃了，顯然站在45%支持彈劾川普的陣營，反諷意味不言而喻。其他網友也紛紛張貼桃子的照片，表達支持彈劾之意。

彈劾案接下來將移師參院進行，由於共和黨掌控參院多數，民主黨要拿到2/3支持彈劾的門檻，困難重重。川普被罷免下台的機率微乎其微。但想必川普今後看到桃子，恐會怒到不行。

(中時 )