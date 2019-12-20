桃園市龜山區1間幼兒園傳出疑似虐童，居民拍下教保員處理幼兒便溺後清洗工作時，以手拍打幼兒臀部、以棍打牆威脅幼兒配合清洗，女童大哭，鄰居報警處理， 家屬確認女童身上無外傷，不過桃園市教育局將開罰6萬，並開會調查，最重可以廢止幼兒園設立許可。
影片中可以看到幼童遭拍打屁股，園方不斷揮舞棍棒，叫聲淒厲驚動住戶，「啪！啪！啪！」、「有沒有說？」疑似為了大小便在褲子，惹腦教保員。
龜山警分局表示，經龜山派出所、偵查隊了解，也請家長把女童帶回來，經檢視並沒有外傷，園長則說當時棒子是打在地上，沒有打傷小孩是想要警示，家長認為小孩未受傷，不需提告。
教育局表示，負責人在協助教保員處理幼兒便溺後清洗工作時以手拍打幼兒臀部、以棍打牆威脅幼兒配合清洗，行為已違反幼兒教育及照顧法第25條規定，依同法第46條規定處負責人6萬元。
教育局將依法組成認定委員會，以認定是否廢止幼兒園設立許可。
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(中時 )
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