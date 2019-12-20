日本11月核心消費者物價加速上升，且日本央行重視的通膨觀察指標亦升至3年多新高水準，意味著企業與商家逐漸將消費稅調漲和勞工成本攀升轉嫁給消費者。

根據日本總務省統計局20日公布，11月扣除生鮮食品價格的核心消費者物價指數（CPI）年增0.5％，符合市場預期，優於10月的年增0.4％，寫下連續35個月數上升紀錄。

至於日銀偏好的觀察指標─剔除生鮮食品與能源成本的核心核心通膨率（core-core inflation），11月年增0.8％，創下2016年4月以來最大增幅。

儘管日本11月核心通膨呈現上揚，但仍遠遠低於日銀2％的通膨目標，加重日銀在經濟走疲之際推升物價的挑戰。

最新報告顯示，多項商品與服務11月價格上漲，例如壽司價格上漲5％，冰淇淋價格年增8％，而吸塵器價格漲幅更達36％。

然而基於日本經濟出現成長遲緩跡象，分析師開始質疑物價漲勢能否持續。

凱投宏觀日本經濟學家利爾蒙斯（Tom Learmouth）表示：「日本11月核心核心通膨率上揚對日銀來說是正面消息，讓日銀更有信心主張通膨正朝著2％的目標前進。然而鑑於日本失業率攀升和產能利用率下滑，預期日本的基礎通膨率（underlying inflation）將位在0.4％左右。」

日本政府自10月起將消費稅由8％上調至10％，導致消費者支出降溫，多位分析師預期日本第四季經濟恐陷入緊縮，相較於第三季國內生產毛額 （GDP）季增年率1.8％。儘管日本勞動市場緊繃帶動10月薪資略有增加，但家庭支出卻出現1年來首次萎縮。

日本央行19日的貨幣政策會議對未來經濟展望大致維持不變，反映央行了解物價上漲主要來自消費稅調漲的影響。

(工商 )