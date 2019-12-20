江永昌拚連任 多功能背包隨時備戰 22:392019/12/20 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委江永昌有一個黑色的多功能背包，放滿了公文、資料及問政內容，做好萬全準備隨時應對。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委江永昌有一個黑色的多功能背包，放滿了公文、資料及問政內容，做好萬全準備隨時應對。（葉書宏攝） 選舉進入倒數階段，各候選人無不把握時間爭取選民認同，為了保持最好戰力，不少候選人都會隨身攜帶幸運物、補品，讓自己保有最佳戰力。 民進黨立委江永昌民爭取新北市第八選區連任，他表示，自己沒有特別的幸運物，但有一個黑色的多功能背包，不論到哪裡都背著，背包有許多夾層袋子，放滿了公文、資料及問政內容，做好萬全準備隨時應對，全心全意「創實力、拚經濟」，以及老婆準備的溫暖料理和媽媽牌養生茶顧身體，來維持一整天的體力。 (中時 ) #背包 #戰力 #自己 #候選人 #多功能背包 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱擴大韓競總戰力 增聘21位副總幹事 12:092019/12/16 政治 《翻爆晚間精選》擴大韓競總戰力 增聘21位副總幹事 17:332019/12/16 政治 提升對空戰力 陸屬意12架蘇-57 04:092019/12/17 焦點新聞 雙航母時代 陸海軍戰力升級 04:092019/12/18 焦點新聞 共赴國難 04:102019/12/18 論壇廣場 小英更有攻擊性了 柯： 變刺蝟也沒用 11:192019/12/19 政治 氣候危機告急 3位候選人氣候政策仍不及格 13:592019/12/19 生活 取代傳統旗幟 林思銘用LED背包助攻 14:082019/12/19 政治 自己種的菜自己吃 彰化二林農民直銷站 18:472019/12/19 生活 LED背包吸睛 林思銘秀政見出奇招 04:102019/12/20 地方新聞 政治熱門新聞 高雄社區民調韓得票數嚇人 網驚：很接近事實！ - 政治 挺韓大遊行人少？潘恆旭驚爆超嚇人數字！ - 政治 高雄挺韓人數若是罷韓2倍 媒體人預言.. - 政治 挺韓罷韓遊行前夕 高雄深綠票倉街頭民調出爐網：要哭了 - 政治 為這件事 唐湘龍竟喊：2020蔡英文慘了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。