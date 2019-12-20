民進黨立委江永昌有一個黑色的多功能背包，放滿了公文、資料及問政內容，做好萬全準備隨時應對。（葉書宏攝）

選舉進入倒數階段，各候選人無不把握時間爭取選民認同，為了保持最好戰力，不少候選人都會隨身攜帶幸運物、補品，讓自己保有最佳戰力。

民進黨立委江永昌民爭取新北市第八選區連任，他表示，自己沒有特別的幸運物，但有一個黑色的多功能背包，不論到哪裡都背著，背包有許多夾層袋子，放滿了公文、資料及問政內容，做好萬全準備隨時應對，全心全意「創實力、拚經濟」，以及老婆準備的溫暖料理和媽媽牌養生茶顧身體，來維持一整天的體力。

(中時 )