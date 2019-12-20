屏東縣蜜棗面積約700公頃，高樹鄉占全縣7成，鄉公所將於28日舉辦高樹蜜棗節，推廣高樹優質水果。（潘建志攝）

屏東縣蜜棗面積約700公頃，高樹鄉占全縣7成，鄉公所將於28日舉辦高樹蜜棗節，推廣高樹優質水果。（潘建志攝）

台灣蜜棗今年可外銷到韓國，屏東縣蜜棗面積占全台一半，其中高樹鄉占全縣7成多，是最主要產區，已開始上市，明年1月進入盛產期。高樹鄉公所將於28日舉辦高樹蜜棗節，推廣鄉內優質水果，希望邀民眾參與一起「甜蜜過棗年！」

農糧署南區分署分署長姚志旺表示，高樹鄉蜜棗品質優良，棗農種植技術進步，近年來陸續推出珍愛、珍蜜等品種，非常受到市場歡迎。今年市場首度推出「雪麗」新品種，和以往甜入心的品種不同，雪麗甜中帶著微酸口感，是蜜棗的新選擇。

他說，因產期調整的關係，蜜棗可採收到3、4月，台灣民眾有約半年時間都吃得到棗子，也能分散市場風險，增加農民收益。

高樹鄉長王樹圍說，高樹土壤肥沃、水質好、日照充足、早晚溫差大，所種植的蜜棗品質極佳，不但果實碩大，而且肉質清脆、皮薄多汁、清甜可口，長久以來在消費市場一植保有極高評價，除了國內市場，未來也將積極進軍日、韓等國。

鄉公所將於28日上午9點，在鄉公所前廣場舉辦高樹蜜棗節，除了蜜棗評鑑，還有農特產品推廣及水資源宣導活動，另外還有趣味闖關遊戲、摸彩活動，歡迎民眾一起到高樹享用好吃的蜜棗及各式優質水果。

(中時 )