特斯拉股價衝破400美元 半年來股價翻倍 22:392019/12/20 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國電動車大廠特斯拉股價19日首度衝破400美元大關，不僅締造歷史新高，也讓特斯拉股價從6月低點迄今已翻漲一倍多。 特斯拉19日盤中一度升抵406.85美元高點，終場小幅拉回、收在404.04美元。該公司目前市值暴增到730億美元，僅次福斯與豐田，躍升全球車市的三哥。特斯拉股價在今年6月初曾跌到178.97美元的52周低點。 雖然特拉斯近來漲勢強勁，不過今年來漲幅仍落後整體市場。累計該業者股價上漲21％，低於標準普爾500指數的28％漲幅。 (工商 ) #股價 #美元 #特斯拉 #今年 #漲幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉CEO馬斯克嫩照曝光 去垃圾場撿零件修車 12:312019/12/17 國際 台灣權王－特斯拉好彩頭 供應鏈齊拉炮 04:102019/12/18 證券．權證 台北車展28日起跑 特斯拉電動車將吸睛40萬人 12:092019/12/18 財經 川普囧了 陸製Model 3品質較美製佳 15:212019/12/18 財經 特斯拉陸製Model 3 明年恐降價20％ 04:102019/12/19 全球財經 《美股》創新高，特斯拉股價逼近400美元 09:432019/12/19 財經 陸產特斯拉Model 3擬降價2成 供應鏈慶賀 13:222019/12/19 財經 押寶大陸壓低成本 特斯拉股價衝上天 14:292019/12/19 財經 特斯拉擬降價 台系鏈同賀 04:102019/12/20 證券．權證 特斯拉股價升天！他稱關鍵優勢打趴一票車廠 13:032019/12/20 財經 財經熱門新聞 都是344害的？台積電2天暴殺 散戶嚇尿 - 財經 台積電技術沒優勢？ 高通肥單給三星爆天大陰謀 - 財經 追高散戶全中招？ 外資「養套殺」台積電手法曝光 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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