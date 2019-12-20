美國電動車大廠特斯拉股價19日首度衝破400美元大關，不僅締造歷史新高，也讓特斯拉股價從6月低點迄今已翻漲一倍多。

特斯拉19日盤中一度升抵406.85美元高點，終場小幅拉回、收在404.04美元。該公司目前市值暴增到730億美元，僅次福斯與豐田，躍升全球車市的三哥。特斯拉股價在今年6月初曾跌到178.97美元的52周低點。

雖然特拉斯近來漲勢強勁，不過今年來漲幅仍落後整體市場。累計該業者股價上漲21％，低於標準普爾500指數的28％漲幅。

(工商 )