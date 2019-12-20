蔡英文總統與民進黨口口聲聲喊非核家園，踢到鐵板了，因歐盟為了確保能源安全，指核能應納入國家能源結構，並成為歐洲綠色交易的一環。未來核電也將獲得歐盟投注資金，確認核電在能源安全及減碳救地球的正面角色。資深媒體人唐湘龍今天則認為，歐盟如同公然為韓國瑜「助選」，蔡英文慘了！

唐湘龍在飛碟早餐《唐湘龍時間》指出，核能的問題是這次選舉必須要解決的，若唱反核的調調，只會是當民進黨的側翼。台灣需要發展綠能，但綠能極端不穩定，而且極端貴，所以台灣應該要廢媒。而讓中部恐懼的火力電廠，應該要排定時間一個一個廢掉。

唐湘龍甚至表示，煤一定要廢，這麼多人得癌症，這沒什麼要討論的，WHO已經告訴你，要燒煤是活該，要去支持燒煤、反核的政黨更是活該。但錯了沒關係，應要與時俱進，選舉最好的就是讓你每2年或每4年有一個檢討的機會，明明是一個錯誤的政策，為何要跟這樣的政黨一路走到黑夜。

(中時電子報)