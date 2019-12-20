屏東立委第二選區潮州鎮是最大票倉，國民黨候選人周佳琪及民進黨候選人蘇震清都提出許多建設潮州的政見，希望獲得選民青睞。其中兩人都有志一同，強力推動的就是高雄捷運延伸到潮州，希望打造潮州成為屏中地區交通樞紐。

日前屏東縣長潘孟安在蘇震清競選總部成立大會上宣布，高雄捷運紅線延伸到東港已定案，後續再評估延伸至潮州。除了蘇震清有中央政府背書外，周佳琪也加碼提出高捷橘線能從大寮延伸至萬丹及潮州，及高鐵到潮州設站等政見，讓潮州交通更便利。

另外周佳琪也針對大潮州地區提出政見願景，包括大型醫院進駐潮州、台鐵設立潮州中央廚房、大潮州區設立共融遊具公園、國民運動中心等。她也指出空汙基金應補助於潮州居民健康檢查及購買空氣清淨器，跨縣市空汙稽查要設定期程績效，還給潮州乾淨的天空。

蘇震清則強調多年來他為潮州鄉親爭取許多建設，包括自來水及淨水廠建設、汙水地下道工程，讓潮州鄉親有好水可用；建設立體停車場讓潮州交通更方便。他指出，潮州未來是新市鎮中心，現在台鐵調度場已在潮州，未來高捷延伸後，將能串連高雄、屏東形成大生活圈，吸引人潮到潮州享用美食及體驗多元文化。

(中時 )