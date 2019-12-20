國民黨總統參選人韓國瑜雖民調屢落後，支持者「韓粉」卻不為所動，向來挺韓的前行政院發言人、傳播學者胡幼偉同樣立場堅定，更向高雄人大聲疾呼：「高雄人啊高雄人，支持老韓當總統，就是給高雄買了一張至少為期8年的保單啊！」

胡幼偉在臉書發文，寫道：「回來講個比較嚴肅的話。我要是高雄人，一定支持韓當選總統。因為：1. 他心裡還是對高雄市民過意不去，因此當總統後，必然會給高雄最大範圍內的支持與援助；2. 他當選總統後，做了一任，當然會想連任，所以，他當總統後，絕對不會也不敢漠視高雄的需求！要不然如何連任？」

不僅如此，胡幼偉更激動向高雄人呼籲：「基於以上判斷，支持他當選總統，才是對高雄發展的最佳保證！高雄人啊高雄人，支持老韓當總統，就是給高雄買了一張至少為期8年的保單啊！這樣應該懂了吧！」文末，更特別標註關鍵字「高雄人」、「支持韓國瑜當選總統」，附圖則是「高雄出總統 高雄出頭天」字樣。

文章一出，迴響熱烈，網友紛紛回應：「誰有能力幫助高雄脫離3000億負債？高雄起飛南方崛起」、「誰讓高雄翻轉，誰讓旗海飄揚？」「真想當高雄人了！」「幸福的高雄人」、「還是每年都會複利增值 的儲蓄險保單喔」、「可惜我們高雄仍有不少帶著偏見的市民，不願想透這一點！」「支持韓市長毋須任何保證。就是因為相信他這個人，就該把送進總統府。台灣得救了，高雄才有救。我是高雄人，更是台灣人」。

(中時電子報)