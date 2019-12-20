今年9月9日法西颱風重創日本千葉縣，造成嚴重災情，千葉縣知事森田健作被批救災不力，日前已自動減薪，20日又傳出，他於災後還到東京辦私事、理髮，令千葉縣民氣憤。

森田20日召開記者會，承認自己9月11日曾為辦私事到東京，13日還到東京都理髮。他說: 「我錯了，對不起。無論被怎麼批判都是沒辦法的。」

法西颱風的救災工作遲緩引起民怨，千葉縣組成學者專家會議，檢驗當時縣政府是否有缺失。森田曾被批，法西颱風的隔天9月10日他沒有坐鎮在縣政府辦公室，竟然返回芝山町的家中。

森田主動決定減薪，9至11月的3個月減薪1成，年終獎金也減1成。他的月薪原本為139萬日圓（約台幣38萬8千元），年終獎金原本該領414萬3812日圓（約台幣115萬6952元）。

現在他災前災後的行蹤全部被查出來。森田11日去東京辦私事，但他避談是去辦什麼私事，只說因為還牽涉其他人，故不便說明。森田強調，「我會努力讓大家認為『已經足以挽回了』，請原諒我。」

(中時電子報)